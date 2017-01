Musique lumineuse.

Gwenaël Kerleo, harpiste celtique, et Yann Crépin, pianiste, se sont trouvés : un jour qu'elle entendait un air de lui, elle a eu l'impression que c'est elle qui l'avait composé. C'est ainsi qu'est né Sonj, ce duo d'instruments qu'on ne mélange ordinairement pas tant leurs sonorités sont proches et grand le risque que l'un empiète sur l'espace de l'autre. Cela donne un disque compact aux sonorités tranquillement aquatique et hypnotiques.

Mais chacun a déjà un passé musical. Gwenaël est celle des deux qui a le plus produit dans la mesure où elle a déjà sept compact discs et vingt ans de scène à son actif. Et si elle est reconnue en Bretagne – elle est passée par les plus grands festivals bretons, a aussi fait des tournées dans les chapelles à l’instar du pianiste Didier Squiban – elle ne se limite pas à cette région. En effet, elle a déjà donné des concert en Russie, au Japon, au Paraguay, en Allemagne…

La harpe celtique est un choix qui remonte à ses six ans, même si ses parents ne lui ont permis de débuter qu'à neuf. Ses premières influences ont été Alan Stivell et Kristen Noguès. Son style, après avoir été mélancolique, est désormais devenu plus lumineux.

Yann a un parcours plus académique : conservatoire de Rennes dans le cadre d'une scolarité aménagée, son instrument étant alors la flûte traversière. Puis études universitaires littéraires, et il devient professeur de lettres tout en ayant jamais cessé de composer. C'est en 2012 qu'il joue pour la première fois le répertoire de Gwenaël, à Penmarch, et peu à peu s'impose la nécessité d'une collaboration plus étroite.

Aujourd'hui pleins de projets, tous deux rêvent de se produire dans une salle parisienne et de poursuivre les tournées. Après y avoir déjà joué ensemble, ils vont collaborer de nouveau avec l'orchestre symphonique de Bretagne. Par ailleurs, comme leur musique se prête à l'illustration, ils ont récemment signé avec un éditeur musical qui est tourné vers la clientèle des réalisateurs de films.

Pierre FRANÇOIS

« La Déclaration » de Gwenaël Kerléo et Yann Crépin. Duo Sonj. Editions Cristal Publishing.