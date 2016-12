Théâtre : « Les Galets de la mer. Louise Ackermann, femme révoltée ! », adapté par et avec Caroline Rainette (poésie).

La mer charrie les débris de son cœur fidèle

À ses convictions qu'elle rédige avec zèle.

Elle pose sa solitude sur sa feuille

Griffonnée de ses réflexions qu'elle recueille.

"Poète, éprise de liberté", elle effeuille

Les mâles arguties, dissèque leurs écueils.

"Opérer la cataracte intellectuelle"

De ceux qui ne perçoivent pas les étincelles

Et brillantes reparties de la gent femelle.

Louise Ackermann, intelligente et rebelle

Prend la parole et en essaime des parcelles

Philosophiques qui, sur son siècle, ruissellent.

"Nos écrits sont comme les galets de la mer",

Roulés pour que les solitudes s'agglomèrent

Jusqu'à l’œuvre finale qui en nous réclame

Que "l'artiste voit la nature avec son âme",

Avant que son regard, pour elle, ne s'enflamme.

"Théâtre des Barriques", c'est la liberté

Qu'elle incarne en une écriture culottée.

"Écrire, pour une femme, c'est se décolleter"

Jusqu'au fond de soi pour que surgissent des vérités

Qui seront présentées au "Théâtre-Théo"

D'octobre à décembre en l'an seize ; c'est bientôt !

Béatrice CHALAND

"Les Galets de la mer. Louise Ackermann, femme révoltée !" Adaptation, mise en scène, jeu : Caroline Rainette. Par la "Compagnie Étincelle".

http://bclerideaurouge.free.fr