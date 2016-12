« Dieu est mort ! Chronique d’un petit garçon », de Régis Vlachos. Ancienne version avec Régis Vlachos seul. (poésie).

Spectacle, fort crédible par sa drôlerie,

Pertinent, quand il passe par la clownerie

Afin d'adoucir toutes les supercheries.

"L'océan, c'est le désir d'un ailleurs" … si grand

Que l'on s'y débat à coups de faux arguments.

Le cri mêlé, de l'enfant et de la mouette,

Est aussi incompréhensible que la muette

Admiration pour ce que l'on n'a guère compris.

Sorcellerie qui exhorte à la barbarie.

La "conscience pervertie du monde" n'a pris

Aucune ride dans la traversée des mers.

"La vie, c'est le hasard, le gaspillage" d'os,

Dont l'origine est aussi inconnue que l'eau

Sur laquelle Jésus marche et qui a bon dos.

Régler ses comptes avec Dieu, ou avec son père,

Se fait totalement de la même manière.

"Ces trois-là", Sainte Trinité de l'abstinence,

"Ils ont raconté n'importe quoi" et voulu

Tout régenter ; "et le monde entier les a crus".

Pour se rassurer, les faibles avalent tout cru

Les couleuvres et autres serpents de dépendance.

"Les hommes ont donné un nom à leur ignorance" …

Se réfugiant derrière une entité très rance

Qui les maintient dans un carcan d'obéissance.

"Théâtre des Barriques",

On n'est pas des bourriques.

Et, "partir"

"Des origines pour finir"

"Dans le rire",

Voilà de quoi nous éblouir.

Il démonte l'amère mer des certitudes

Avec un humour philosophe des plus rudes.

Régis Vlachos, et sa "Compagnie du Grand Soir",

Nous embarque dans son radeau armé d'espoir,

Avec, pour seules munitions,

Quelques doses de nutrition

Intellectuelle

Qui donne des ailes.

Béatrice CHALAND

"Dieu est mort ! Chronique d'un petit garçon". De et avec Régis Vlachos. Mise en scène Franck Gervais. Par la "Compagnie du Grand Soir".

http://bclerideaurouge.free.fr