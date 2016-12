Théâtre : « Dieu est mort, chronique d’un petit garçon », de Régis Vlachos au Théâtre Essaïon à Paris.

S'il était vraiment mort, en parlerait-on tant ?

Pourquoi reparler de la pièce « Dieu est mort » qu'on a déjà pu voir juste après l'attentat contre Charlie hebdo, en hommage aux caricaturistes de ce journal ?

C'est que le comédien auteur dit vrai quand il prétend que le fait de faire intervenir une comédienne guitariste en fait un autre spectacle. Certes, certaines parties sont reprises, en particulier l'excellent passage mimant un cours de philosophie sur les religions dans une banlieue. Mais le fond est encore plus comique que la première version. On croise Michel Sardou qui veut absolument y croire, Zorra et l’Arabie Saoudite, l’élection de Mitterrand avec une baguette magique, un poisson rouge moqueur, la première blague juive …! On comprend que le spectacle ait été primé au concours Léopold Bellan en avril 2015 et ait remporté un franc succès dans le festival off d'Avignon en 2016. Si le comédien tient à ses convictions athées, il est bien obligé de constater que beaucoup de croyants viennent voir son spectacle. Il n'y a en fait pas à s'en étonner : il s'agit là d'un catalogue des objections les plus courantes – mais aussi les plus intelligentes, on n'est pas dans la critique de café du commerce ou de mauvaise foi – que l'on entend depuis toujours (enfin, plutôt depuis Marx, Freud et Spinoza). De sorte que ce spectacle, outre son côté comique, est un excellent entraînement pour qui voudrait se lancer dans l'évangélisation.

Pierre FRANÇOIS

« Dieu est mort, chronique d'un petit garçon », de Régis Vlachos. Avec Régis Vlachos, Charlotte Zotto. Mise en scène : Franck Gervais. Les lundis et mardis à 21h30, jusqu'au 21 février au Théâtre Essaïon, 6, rue Pierre au lard, 75004 Paris, Métro Hôtel-de-ville, tél. 01 42 78 46 42. http://www.dailymotion.com/video/x4jnyk4_dieu-est-mort_fun