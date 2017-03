Couples couplés.

« L'Amant » et « Ashes to ashes » sont actuellement présentés en diptyque à l'Essaïon par Mitch Hooper, qui fut assistant de l'auteur. Scrupuleux, il relève que si Harold Pinter interdisait qu'on jouât « Ashes to ashes », qui est une pièce courte, en même temps qu'une autre de ses pièces, il ne fit d'exception qu'une fois et pour « L'Amant », précisément. Car ces deux pièces sont parentes : toutes deux se déroulent dans un salon bourgeois avec pour thème la vie de couple, la seule différence étant que dans un cas les époux s'isolent du monde extérieur tandis que dans l'autre c'est ce dernier qui fait irruption.

Autre nuance : « L'Amant » est une pièce à surprise, mais facile à suivre et pleine d'humour tandis que le propos de « Ashes to ashes » est tragique est son ambiance ambiguë (même Mitch Hooper peine, malgré sa connaissance du maître, à dire si les souvenirs sont réels ou fantasmés). Enfin, l'intérêt de les voir ensemble réside dans le fait que l'une (L'Amant, 1962) remonte au début de la carrière de Harold Pinter tandis que l'autre (Ashes to ashes, 1996) est une de ses dernières œuvres (il meurt en 2008).

Dans la mise en scène proposée, les couples sont plus vrais que nature, leurs répliques délicieusement imprévisibles, la situation évolue aussi tranquillement qu'inexorablement. Bref, pour peu qu'on soit sensible à l'univers délicat et décalé de Pinter, on se délecte…

Pierre FRANÇOIS

« L'Amant / Ashes to ashes », de Harold Pinter. Mise en scène : Mitch Hooper. Avec : Delphine Lalizout, Olivier Foubert. Soirée en deux parties le mardi à 20 h 30 jusqu'au 24 janvier au Théâtre Essaïon, 6, rue Pierre au lard, 75004 Paris, tél. 01 42 78 46 42, www.essaion-theatre.com

Photo : Pierre Francois.