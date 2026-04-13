Théâtre : « Les Amours de Pablo », création théâtrale et musicale de et avec Anne Marquot-Picasso au Studio Hébertot.

Amours contrariées.

« Les Amours de Pablo » est le genre de pièce que l’on attend au tournant : s’agira-t-il d’un règlement de compte ou d’une adulation, l’autrice portant le même patronyme ?

Ni l’un, ni l’autre, mais d’une poésie animée, charnellement portée par un jeu chorégraphié et une musique en rapport. On tombe immédiatement sous le charme de cette comédienne qui donne à ressentir les sentiments qui ont pu habiter telle ou telle des femmes de Picasso. Certes, chacune est portée par un état d’âme majeur, mais cela n’empêche pas une infinité de nuances de s’exprimer : la possessivité, le désir, le partage éreinté, la volonté de servir un génie, l’indépendance maltraitée, l’innocence abusée… Le jeu riche est souligné par des lumières très soignées, elles-mêmes mises en valeur par des voilages peints qui, à leur tour, permettent de passer en douceur d’un personnage à l’autre. Le pianiste dose parfaitement son jeu, suffisamment discret lors des répliques et prenant le relais pendant les courts intermèdes séparant la disparition d’une des femmes et l’apparition de celle qui lui succède. À aucun moment on ne voit le temps passer…

Pierre FRANÇOIS

« Les Amours de Pablo », création théâtrale et musicale de et avec Anne Marquot-Picasso. Création musicale et piano : Romain Vaille. Mise en scène et dramaturgie musicale : Martine Midoux. Lundi et mercredi à 21 heures jusqu’au 27 mai au Studio Hébertot, 78 bis, boulevard des Batignolles, 75017 Paris, métro Villiers, Rome. Tél. 01 42 93 13 04. https://studiohebertot.com/spectacles/les-amours-de-pablo/

Photo : Alain Le Breton.