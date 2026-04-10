Communiqué de la FINUL concernant la détention d’un casque bleu par les Forces de défense israéliennes (7 avril 2026).

Plus tôt dans la soirée, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont interpellé un membre de la force de maintien de la paix de la FINUL après avoir bloqué un convoi logistique. À la suite de contacts directs et immédiats entre le chef de mission et le commandant de la force de la FINUL et notre service de liaison, le membre de la force de maintien de la paix a été libéré en moins d’une heure.

Toute détention d’un casque bleu de la paix des Nations Unies constitue une violation flagrante du droit international. Toute ingérence dans le travail des casques bleus constitue également une violation de la résolution 1701.

Nous attendons de tous les acteurs qu’ils respectent pleinement le statut protégé des casques bleus des Nations Unies et qu’ils s’abstiennent de toute ingérence dans leur liberté de mouvement.

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)