Théâtre : « Une histoire de la musique en 80 minutes », de Julien Joubert au Théâtre Montmartre Galabru, à Paris.

Pari tenu !

« Une histoire de la musique en 80 minutes » est un seul en scène qui se présente comme une conférence – très vivante – émaillée d’exemples. Le comédien en est un homme orchestre à la filmographie impressionnante, à la discographie ahurissante et dont la liste des compositions musicales est proprement délirante. Il n’est pas surprenant alors que son spectacle se joue sur le rythme d’un trot bien enlevé.

Sans vergogne, il part de Lascaux et des lithophones pour arriver à nos jours. En bon pédagogue, il prend deux exemples – « Ave maris stella » et « Demain, dès l’aube » – auxquels il applique les différents styles de musique, de plus en plus complexes, qui ont surgi à travers les âges.

Pour les faire entendre, il utilise, selon le besoin, un clavier ou un violoncelle qui servent à illustrer les types de sonorités dont il parle. Une harmonique, par exemple.

Mélomane ou non, on se laisse emporter par ce vertige contrôlé. Certes, tous ne perçoivent pas les subtilités sonores qui enrichissent la musique au fur et à mesure que le temps passe, mais peu importe. Les notions sont dites de façon suffisamment claire pour que l’on en ait une idée et, surtout, la parenté entre chaque période est bien montrée. De même que des réalités auxquelles on ne pense pas toujours, comme, entre autres, le fait que nos ancêtres, jusqu’à l’invention de la musique enregistrée, n’écoutaient que de la musique contemporaine.

C’est simple : ce spectacle donne envie de revenir et d’aller voir les autres dont il est l’auteur-interprète : « Tout le mondé écrit des chansons » et « L’Aventure du petit flûtiste de rien du tout ».

Pierre FRANÇOIS

« Une histoire de la musique en 80 minutes », de, mis en scène par et avec : Julien Joubert. Le jeudi à 19 h 30 jusqu’au 18 décembre au Théâtre Montmartre Galabru, 4, rue de l’Armée d’Orient, 75018, Paris. Métro Blanche ou Abbesses. Tél. : 01 42 23 15 85. https://theatregalabru.com/une-histoire-de-la-musique-en-80-minutes/

Photo : Thaumas photographie.