« Hier, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont lancé des grenades près des soldats de la paix qui travaillaient aux côtés des soldats libanais pour assurer la sécurité des travailleurs civils à Maroun ar-Ras. Les travailleurs tentaient de déblayer les ruines des maisons détruites par la guerre.

Vers 11 h 30, les soldats de la paix présents sur deux sites différents ont entendu une grenade exploser près d’une excavatrice, à environ 500 mètres d’eux.

Quelques instants plus tard, le premier groupe a vu un drone voler au-dessus de leurs têtes et a été témoin d’une explosion à environ 30-40 mètres. Environ 20 minutes plus tard, le deuxième groupe a vu un autre drone larguer une grenade qui a explosé à seulement 20 mètres au-dessus de leurs têtes.

La FINUL avait informé à l’avance les FDI de cette activité et a immédiatement exigé l’arrêt des tirs. Heureusement, personne n’a été blessé et les travaux ont finalement pu se poursuivre.

Les attaques contre les soldats de la paix ou l’entrave à l’accomplissement de leur mandat témoignent d’un mépris pour la sécurité des soldats de la paix de la FINUL et de l’armée libanaise, ainsi que pour la stabilité qu’ils s’efforcent de rétablir dans le sud du Liban. De tels actes constituent également une violation grave de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Nous appelons l’armée israélienne à cesser ses attaques contre les soldats de la paix, les civils et les soldats libanais ou à proximité de ceux-ci, et à nous permettre d’accomplir notre mandat sans entrave. »

