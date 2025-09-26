Communiqué de la Finul du 26 septembre 2025 : Les soldats de la paix indiens de la FINUL lancent un cours d’informatique pour les femmes locales.

Les soldats de la paix indiens de la FINUL ont lancé la semaine dernière une campagne d’alphabétisation informatique pour les femmes de leur zone de responsabilité dans le sud-est du Liban, dans le but d’élargir les opportunités économiques pour la communauté locale.

Ce cours d’un mois, qui a débuté le 17 septembre, bénéficie actuellement à 25 femmes des villages de Kfar Shouba, Kfar Hammam et El Hebbariye. Il propose à la fois des compétences informatiques de base et une formation à des applications largement utilisées telles que Microsoft Word, Excel et PowerPoint, des outils qui devraient renforcer la compétitivité des participantes sur le marché du travail.

Soulignant l’importance de cette initiative, le colonel N. Gladson, commandant du contingent indien, a déclaré que ce cours visait à autonomiser les femmes locales.

« En leur apportant des compétences informatiques, nous les aidons à aller de l’avant avec confiance, à saisir les opportunités et à apporter une contribution plus significative à leur famille et à la société », a déclaré le colonel Gladson. « De telles initiatives permettent aux femmes de croire en leur propre potentiel et ouvrent la voie à une plus grande inclusivité et résilience au sein de la communauté. »

L’une des participantes, Mme Mouna Shebli, s’est montrée optimiste quant à l’impact de la formation.

« Cela me donne l’espoir de pouvoir faire plus pour ma famille et même d’aider mes enfants dans leurs études », a-t-elle déclaré.

En coordination avec les autorités locales et une organisation caritative locale appelée ACA (Awareness and Consolation Association), les soldats de la paix indiens de la FINUL prévoient d’étendre la portée et la couverture géographique de cette initiative.

Photo : Finul.