Théâtre : « Camus-Casares, une géographie amoureuse », de Teresa Ovidio et Jean-Marie Galey d’après la correspondance des intéressés à l’Essaïon, à Paris.

Paradoxes vivants.

« Camus-Casares, une géographie amoureuse » donne à voir comment un couple de géants pouvait être aussi ordinaire qu’extraordinaire. Tous deux menaient des vies hors normes tout en ayant la mentalité de leur époque dans leurs relations réciproques. On croit immédiatement, dès le jeu muet de la première scène, à l’humanité de ces deux personnages, au-delà d’un destin qu’ils assument même s’il les dépasse.

La pièce montre un Camus voyageur et souvent froid face à une Casarès passionnée autant que patiente. L’évolution de Camus, au début jaloux et fuyant, face à une Casarès à fleur de peau du début jusqu’à la fin, est menée par de si petites touches qu’on ne la réalise que lorsqu’elle est devenue manifeste. Comme si les fulgurances de la plume ou de la voix vivaient indépendamment de la réalité sentimentale.

Pierre FRANÇOIS

« Camus-Casares, une géographie amoureuse », de et avec Teresa Ovidio, Jean-Marie Galey d’après la correspondance d’Albert Camus et de Maria Casarès. Mise en scène : Élisabeth Chailloux. Lumières : Franck Thévenon.

Photo : Louis Berteloot.