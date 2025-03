Théâtre : « Oblomov », de L. M. Formentin d’après le roman d’Ivan Gontcharov à l’Essaïon, à Paris.

Ambiance russe.

Une fois n’est pas coutume, cette pièce bénéficie d’un décor riche et explicite : nous sommes dans un intérieur russe du XVIIIᵉ siècle. Le propos est du même niveau, qui réunit le serviteur dévoué et son maître injuste. Qui est le vrai maître ? Jusqu’où va la compassion du serviteur ? Et sa complicité, lorsqu’une figure féminine est évoquée ? Cette dernière serait-elle la cause de la paresse, pour ne pas dire du désintérêt pour la vie, de ce hobereau velléitaire ? Le mystère est entretenu, et c’est ainsi que la pièce est rendue vivante. D’autant plus que le rôle du vieux domestique est incarné à la perfection. Celui du maître est paradoxalement complexe, qui doit apparaître faux vis-à-vis de son souffre-douleur au risque de paraître faux tout court. La pièce crée une atmosphère dont on se laisse envelopper avec plaisir.

Pierre FRANÇOIS

« Oblomov », de L. M. Formentin d’après le roman d’Ivan Gontcharov. Mise en scène : Jacques Connort. Avec Yvan Varco et Alexandre Chapelon. Les jeudis, vendredis et samedis à 21 h jusqu’au 22 mars au théâtre Essaïon, 6, rue Pierre au lard (à l’angle du 24 rue du Renard) 75004 Paris. Métro Châtelet, Hôtel de Ville, Rambuteau. Bus arrêt Georges Pompidou. Réservation : 01 42 78 46 42 ou essaionreservations@gmail.com. https://www.essaion-theatre.com/spectacle/1101_oblomov.html

Photo : Pascal Gély.