Spiritualité : Pèleriner en solitaire de Gijón à Compostelle, méditation (épisode 43, fin).

Le 5 janvier, le premier TGV a de la place pour un vélo non démonté. Quand on connaît les difficultés à en trouver, alléluia ! À Biarritz, il disparaît derrière un amas de planches de surf, mais qu’importe. Le reste du pèlerinage, celui de la vie quotidienne, reste à faire, avec les provisions physiques, mentales et spirituelles glanées au long de la route.

Un pèlerin