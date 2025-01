Théâtre : « Votre corps me parle », de et avec Marine Le Clézio au Théâtre Pandora, à Paris.

Union intime.

Il y a ceux qui le diabolisent, ceux qui lui vouent un culte, ceux qui ont un compte à régler avec lui, ceux qui le perçoivent comme un simple outil, bref, pour beaucoup, la relation à leur corps est au mieux ambiguë, au pire conflictuelle.

Ce n’est pas le cas de Marine Le Clézio. Danseuse depuis toujours au sein de son cours de modern’jazz, elle a toujours vécu unifiée avec ce dernier, lui offrant la même tendresse que celle qu’elle accorde à son mental.

Ce n’est pas là sa première originalité. Pour qui va la voir sur les réseaux, on a le sentiment d’une clown qui mélange acrobaties et blagues potaches, y compris au sujet de la philosophie. La philo, justement, c’est par cela qu’en amie accomplie de la sagesse, elle entame son propos lors de l’entretien qu’elle accorde.

L’explication est simple : elle est prête à faire n’importe quelle excentricité, sur scène (interpeller le public), en interview (lancer sa jambe à la verticale dans un bar) ou en faisant sa promotion dans le festival d’Avignon. Pour s’adresser directement au corps et à l’inconscient du public. Faire passer le propos par le filtre de l’intellect, très peu pour elle, dans la mesure où elle ne conçoit pas l’esprit comme un organe supérieur donnant des ordres à une machine subordonnée.

C’est un hymne au corps qu’elle confesse : « possédée par la danse », elle voit le corps comme un vecteur traversé par une puissance de vie « incroyable ». Le burn-out, pour elle, c’est quand esprit et corps restent séparés et que l’esprit continue à galoper en refusant de considérer l’épuisement du corps.

Elle veut, à travers son spectacle « Votre corps me parle », redonner à ce dernier sa présence, sa noblesse, sa vitalité et montrer le bonheur qu’on a à y vivre. C’est pourquoi elle met en scène sept profils différents de personnes ne s’acceptant pas telles qu’elles sont, de « l’accro à la muscu » à la « végan extrémiste ». Et l’effet miroir, sous couvert d’humour, marche tellement bien que les parents envoient leurs enfants rire devant des profils qui peuvent leur ressembler à l’âge où ils s’interrogent sur la façon inattendue dont leur corps se développe.

Si ce premier spectacle a autant de succès – carton plein à Avignon dès la première saison – cela est dû à des années d’observation en tant qu’enseignante. Pour elle, il y a deux sortes de personnes, aussi bien chez les hommes que chez les femmes : celles qui ont décidé de se fiche de tout et celles qui veulent ressembler au portrait-robot du moment. À partir de là, elle tente d’aider chacun à faire connaissance avec lui-même, puis, étant heureux tel qu’il apparaît, à retrouver l’estime de lui-même. Laquelle n’est ni plus ni moins que la capacité de dire qu’autrui peut penser différemment que nous, mais que ce n’est pas grave. Comme on s’en rend compte, si la forme semble superficielle, le fond est bien autre. Et, même sans avoir encore vu son spectacle, on ne peut que constater combien elle a trouvé un équilibre et un bonheur de vivre, qui semblent contagieux…

Pierre FRANÇOIS

« Votre corps me parle », de et avec Marine Le Clézio. Samedis à 20 heures les 08/02, 22/02, 01/03, 15/03, 05/04, 19/04, 03/05, 17/05 2025 au Théâtre Pandora, 30, rue Keller, 75011, Paris. Métro Bastille. Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=n8c8UgZDJEE.

Facebook : https://www.facebook.com/MarineLECLEZIOHumoriste

Instagram : https://www.instagram.com/marineleclezio/

Chaîne YouTube : https://www.instagram.com/marineleclezio/

Site du théâtre Pandora : https://www.pandorabastille.com/

Elle retournera à Avignon l’été prochain, du 5 au 27 juillet, et sera à 17 h 30 (relâche les jeudis 10/17 et 24 juillet) au théâtre Le vieux sage », 34, rue Carreterie, 84000, Avignon.

Photo : Pierre FRANÇOIS