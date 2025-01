Spiritualité : Pèleriner en solitaire de Gijón à Compostelle, méditation (épisode 40).

L’aubergiste connaît une personne qui, probablement, fait de tels transports avec sa camionnette pendant que des démangeaisons dans les cheveux font soupçonner l’hébergement d’hôtes indésirables. Finalement, c’est l’option du covoiturage qui l’emporte.

Le 2 janvier, le vélo est mis dans le coffre d’une voiture en rabattant la banquette arrière. La conversation durant ces cent kilomètres se fait via une application de traduction. En route, la conductrice, qui habite avec son fils et indique aimer aider les pèlerins, propose de dormir dans sa chambre d’ami au lieu de l’auberge. À l’arrivée, tour de la ville et de la région — plages magnifiques, château de San Felipe défendant le goulet — avec une de ses amies, handicapée. Ferrol est une ville bordant une baie certes plus petite que la rade de Brest, mais qui n’a pas grand-chose à lui envier en matière de protection des vents et de profondeur.

Un pèlerin.