Spiritualité : « 2025 : L’année des chocs ontologiques ? », par Yam, administrateur du site (05).

Mais que se passera-t-il quand nous pourrons tous avoir dans notre poche un assistant avec un QI de 150 et ayant ingurgité beaucoup de savoir dans tous les domaines ?

-Cela pourrait remplacer toutes les personnes à qui nous demandons des conseils techniques (dès lors qu’ils ne sont pas intimes et relationnels) : les médecins sur les aspects techniques de la santé, les avocats, les consultants, une partie du rôle de l’enseignant (corriger, évaluer, présenter, produire…)…

-Cela transformera la plupart des activités devant écran : mettre en page un livre, le traduire, rédiger un dossier, remplir des documents et des formulaires, synthétiser, produire une analyse, gérer toutes les tâches prosaïques de classement, de réservation, etc.

-Cela restructurera les organisations humaines : leur mémoire, leur savoir, leur cohésion…

