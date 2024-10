Théâtre : Virgine & Paul au théâtre de Passy, à Paris.

Un mythe magnifiquement transcendé.

Auteur prolifique et talentueux, Jacques Mougenot, jouant ici son propre rôle, nous entraine et nous affole, pour notre plus grande volupté, dans un scénario où Virginie et Paul sont les deux protagonistes d’une histoire à l’ontologie aristotélicienne, véritable « mille feuilles » hallucinant. Un metteur en scène élabore une série de saynètes déjantées où de multiples personnages s’appellent tous Virginie et Paul… Et nous assistons aux bonheurs et aux innombrables affres de l’amour : passion, jalousie, mensonge, trahison… Sont alors revisités ces grands thèmes universels de la condition humaine avec verve et pétillance. Les acteurs/chanteurs Carole Deffit, éblouissante et Fabian Richard, épatant, sont magnifiques et la manière dont ils changent de rôles traduit une performance qui force l’admiration. A noter l’accompagnement musical subtil, délicat et soyeux, sur scène, des trois musiciens : piano, contrebasse et saxophone, qui interviennent très à propos et qui apportent une ambiance tour à tour langoureuse ou endiablée… Cette belle performance des trois acteurs accompagnés des instrumentistes, offre un spectacle riche et protéiforme qui mêle comédie musicale, cabaret et théâtre classique pour le plus grand plaisir des spectateurs ravis de tant de joyeux délires musicaux et de prouesses artistiques…

SIDONIE

Auteur Jacques Mougenot. Mise en scène & composition musicale Hervé Devolder. Assistante mise en scène Marine Guerin, Lumières Denis Koransky. Décors Jean-Michel Adam. Costumes Jean-Daniel Villermoz. Avec Carole Deffit, Fabian Richard et Jacques Mougenot. Musiciens : Patrick Villanueva (piano); Benoit Dunoyer ou Jean-Luc Arramy(contrebasse); François Chambert ou Philippe Pregno ou Jean-Hervé Michel ou Sylvain Fetis (instruments à vent).

Théâtre du Ranelagh, 5 rue des Vignes, 75016 Paris, 01 42 88 64 44. Jusqu’au 17 novembre. Du jeudi au samedi à 20h30. Dimanche à 17h.

Photo : ?