Théâtre : « Le Radeau de la Méduse », d’Alexandre Delimoges à la Comédie Bastille, à Paris.

Le rire enseignant.

« Le Radeau de la Méduse » est une pièce « spéciale », oui, mais spécialement drôle et instructive.

L’humour de la pièce tient au fait que le public est considéré comme parfaitement ignare, la chose étant proposée avec assez de provocation pour que l’on comprenne immédiatement que l’on est dans la dérision. Une complicité s’installe alors entre les spectateurs et la comédienne, elle-même attifée à la façon d’une artiste ratée.

L’enseignement dispensé tourne un peu autour de la technique, de la composition et de la sous-couche utilisée et décrit en détail le triple scandale que souleva l’exposition de ce tableau, esthétique, politique et social. Pendant ce temps, le tableau est projeté sur le fond de scène, ce qui en rend le commentaire d’autant plus vivant. La différence avec les présentations muséales du type « une heure, une œuvre » tient au fait qu’ici, on apprend en s’amusant (beaucoup), ce qui facilite la mémorisation…

Pierre FRANÇOIS

« Le Radeau de la Méduse », d’Alexandre Delimoges. Avec Anne Cangelosi. Le lundi à 21 h, mardi à 19 h et samedi à 15 h jusqu’au 4 janvier 2025 au théâtre de la Comédie Bastille, 5, rue Nicolas Appert, 75011 Paris, tél. 01 48 07 52 07. Métro : Richard Lenoir, Chemin Vert. https://tpa.fr/salles-theatre-paris/comedie-bastille-1.html

Photo : Yann.