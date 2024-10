Actu : communiqué de la FINUL.

Texte original :

29 Oct 2024

UNIFIL statement (29 October 2024)

This afternoon a rocket hit UNIFIL’s headquarters in Naqoura, setting a vehicle workshop on fire. Peacekeepers were not in bunkers at the time. While some peacekeepers suffered minor injuries, fortunately no one was seriously injured. The rocket was fired from north of UNIFIL’s headquarters, likely by Hizbullah or an affiliated group. We have opened an investigation into the incident.

We remind Hizbullah and all actors of their obligations to ensure the safety and security of UN personnel and property. Any deliberate attack on them is a grave violation of international humanitarian law and of Resolution 1701.

Traduction par Deepl.com

29 octobre 2024

Déclaration de la FINUL (29 octobre 2024)

Cet après-midi, une roquette a touché le quartier général de la FINUL à Naqoura, mettant le feu à un atelier de véhicules. Les soldats de la paix n’étaient pas dans les bunkers à ce moment-là. Certains soldats de la paix ont été légèrement blessés, mais heureusement personne n’a été grièvement blessé. La roquette a été tirée depuis le nord du quartier général de la FINUL, probablement par le Hezbollah ou un groupe affilié. Nous avons ouvert une enquête sur cet incident.

Nous rappelons au Hezbollah et à tous les acteurs qu’ils ont l’obligation d’assurer la sécurité du personnel et des biens de l’ONU. Toute attaque délibérée à leur encontre constitue une grave violation du droit humanitaire international et de la résolution 1701.