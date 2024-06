Théâtre, festival d’avignon off : « Au Creux de mon Silence »

Danseuse et chorégraphe, Géraldine Lonfat a créé plus d’une vingtaine de spectacles joués lors de tournées internationales d’envergure, ayant remporté de nombreuses distinctions. Avec « Au Creux de mon Silence », elle nous offre une bouleversante ode à la vie ! Dès qu’elle paraît sur scène, l’espace s’illumine : la force de sa présence et sa performance corporelle si puissantes procurent une envoûtante catharsis sur un public fasciné ! En plus de la chorégraphie, d’une beauté et d’une énergie saisissantes, Géraldine déclame un texte d’une intensité poétique foudroyante, coécrit avec Francis Lalanne, porté par une musique au souffle épique, qui nous plonge dans une fantasmagorie des plus coruscantes… Elle nous conte aussi avec détermination et même violence son combat contre la maladie et la résilience qui passe par le cheminement du corps pour se libérer d’un mental trop anxiogène ou térébrant. Elle mime un combat de boxe pour que sortent, au creux de son silence intime et intérieur, les mots qui expriment tous les maux de l’humanité afin de se reconnecter au monde des vivants. Elle virevolte, bondit, saute, se déchaîne dans un tourbillon de mouvements effrénés et sublimes qui nous ébranle, nous chamboule et nous émeut jusqu’à l’acmé finale où telle un toton endiablé, elle nous éblouit par tant de puissance et de maîtrise évoquant à la fois sa fragilité et la frénésie de sa persévérance. A la fois choc émotionnel et vision extatique, on ne sort pas indemne de ce spectacle « à la plénitude assourdissante »….

SIDONIE

Le spectacle sera donc à Avignon du 30 juin au 21 juillet à 22H22 aux 3S.