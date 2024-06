Théâtre : « Molly », de James Joyce au théâtre Essaïon, à Paris.

L’amour, drogue dure…

Molly, c’est un temps suspendu au milieu d’une nuit sans amour. La narratrice se remémore alors les épisodes de sa vie qui en furent remplis. Sans idéaliser la nature humaine, bien au contraire. On l’accompagne autant que l’on se laisse porter par son récit. Paradoxalement, même les situation les plus banales ou crues restent habitées de cette magie qui nous aimante les uns aux autres.

Pierre FRANÇOIS

« Molly », de James Joyce. Traduction, adaptation et avec Hélène Arié. Mise en scène : Hélène Arié et Antony Cochin. Les lundis et mardis à 21 h jusqu’au 2 juillet 2024 à l’Essaïon Théâtre, à Paris. 6, rue Pierre au lard (à l’angle du 24 rue du Renard) 75004 Paris. Métro Châtelet, Hôtel de Ville, Rambuteau. Bus arrêt Georges Pompidou. Réservation : 01 42 78 46 42 ou essaionreservations@gmail.com. https://www.essaion-theatre.com/spectacle/1052_molly-ou-lodyssee-dune-femme.html