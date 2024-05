« En fourrière » est une bien jolie métaphore psycho-philosophique sur l’histoire d’une libération par l’imagination et d’une résilience par Amour d’un homme pour sa femme. Albert, invente tous les dimanches des scénarios qu’il interprète en compagnie de sa chère Géraldine avec le désir de transcender un traumatisme en création ludique, farfelue et joyeuse… Cette pièce de Claude Cortesi, aux nombreuses casquettes : auteur, metteur en scène, directeur artistique, comédien… Aussi prolixe que talentueux nous ravit par la qualité exceptionnelle de son écriture et par une intrigue en « poupées russes » qui tient le spectateur en haleine ! Quant aux deux comédiens, ils portent ce texte exigent avec une herméneutique brillantissime. Ils sont absolument épatants ! Framboise Sirot exprime une palette d’émotions incroyablement variées, passant du registre comique avec des jeux de perruque ou de parapluie des plus ludiques aux accents de séductrice avec effets de jambes fort persuasifs… Puis elle devient touchante, tendre et émouvante dans les bras de son partenaire. Enfin dans un monologue sur fond d’une douce musique, elle nous bouleverse avec délicatesse, subtilité, profondeur et dignité… Philippe Bataille lui donne la réplique avec un dynamisme et une conviction remarquables ! Il émane de lui une belle incandescence pour séduire son amoureuse qui ne pourra que succomber à son charisme… A l’image des spectateurs enthousiastes qui sont charmés par leur double prestation très efficace. Un spectacle à recommander sans modération : 1heure 15 de pur bonheur…

SIDONIE