Spiritualité : Spiritualité : Pèleriner en solitaire de Gijón à Compostelle, méditation (épisode 31).

Plus loin, la patronne d’une épicerie confère pendant si longtemps avec une cliente qu’il vaut mieux repartir. Encore un peu plus loin, une brasserie est ouverte, bonne occasion pour demander une tortilla, recette idéale pour ingérer sucres lents et protéines. On répond gentiment qu’il n’y en a pas, mais qu’en allant au bout de la rue à gauche un autre bar en propose. Une fois arrivé, le tenancier indique qu’il n’en a pas, mais qu’en allant au bout de la rue à droite, on peut en trouver. Par chance, il comprend que c’est là-bas que son adresse a été donnée. Il y va, discute avec la patronne et c’est une magnifique portion de tortilla qui est servie, qui n’est pas de trop pour affronter les neuf kilomètres de montée quasi continue qui grimpent jusqu’à 530 mètres.

Un pèlerin