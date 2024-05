Socio-politique : Réparation d’électro-ménager et reconditionné, vraie différence ou écran de fumée ?

Il n’y a pas que les théâtres à afficher uniquement les critiques positives sur leur site ou dans leur foyer, tous les commerçants en font autant. Quant aux sites dits indépendants qui publient les avis, on a encore sur ce site le souvenir d’un avis sur un « car Macron », qui a été refusé plusieurs fois. On avait écrit avoir été assis sur des noyaux de pêche dans un siège trop court pour pouvoir reposer la nuque.

Aussi, quand un lecteur s’est plaint de se faire facturer un diagnostic inutile, on a d’abord certes été étonné – s’agissant de la plate-forme murfy.fr – et puis, on s’est dit : « vérifions ».

Quelle a été votre expérience – positive ou négative – avec ce réparateur qui pratique le reconditionnement ? Avez-vous eu le sentiment qu’il vous poussait à acheter une pièce détachée qui aurait pu être réparée en y consacrant un peu de temps ?

Merci de mettre vos réponses en commentaire. Nous vous demanderons alors des justificatifs et vous publierons – ou non – ensuite.

