Théâtre : « T.I.N.A., There Is No Alternative », de et avec Garance Legrou au Théâtre des Béliers Parisiens, à Paris.

Merci, merci !

Elle revient et c’est formidable !

On avait été conquis par la présence et la subtilité du jeu de Garance Legrou alors qu’elle s’apprêtait à partir à Avignon l’été dernier.

Parmi les premiers fruits de cette expérience, il y a désormais sa présence aux Béliers parisiens à un horaire certes bizarre – les dimanches à 19 h 45 les 03, 10, 17 et 24 mars – mais qui mérite (largement) que l’on fasse le déplacement !

Que dire de ce spectacle de plus de ce qui a déjà été dit à l’époque (https://www.holybuzz.com/2023/06/festival-off-davignon-t-i-n-a-de-et-avec-garance-legrou-au-theatre-des-beliers/) ? Qu’il est magique ? Envoûtant ? Que l’on s’en rappelle avec émerveillement plusieurs mois après ? Qu’une bonne centaine de pièces vues depuis n’en ont pas effacé le souvenir ? Ou plutôt ceci : tout ce qui vient d’être dit à la fois !

Pierre FRANÇOIS

« T.I.N.A., There Is No Alternative », de et avec Garance Legrou. Mise en scène : Alexandre Pavlata assisté de Lucie Reinaudo. Les 03, 10, 17 et 24 mars à 19 h 45 au Théâtre des Béliers Parisiens, 14 bis, rue Sainte-Isaure, 75018, Paris. Tél. 01 42 62 35 00. Métro : Jules Joffrin. https://www.theatredesbeliersparisiens.com/spectacle/t-i-n-a/

Photo : Pierre François.