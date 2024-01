Spiritualité : Pèleriner en solitaire de Gijón à Compostelle, méditation (épisode 14).

L’accueil est agréable et il y a de vrais draps, mais douche et toilettes sont de la surface d’une douche de piscine, et la fatigue est telle que la question se pose de savoir à quoi cela sert de se déshabiller puisqu’il faudra se rhabiller. Le lendemain matin, la porte de la salle de bain pour les femmes est ouverte : elle est au moins cinq fois plus grande, ce qui me confirme dans mon combat pour l’égalité des sexes !

Le 22 au matin, la pensée vient qu’un accident dispenserait de poursuivre : la vie est une lutte, un pèlerinage est à son image, d’ailleurs les cauchemars continuent aussi. Mais il y a des moments de bien-être.

Un pèlerin