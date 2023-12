Actu : un âne, un bœuf, un homme, une femme et un bébé (sans compter les anges).

Communion entre animaux et humains ?

La crèche vivante comportant un bœuf et un âne – qui ne font pas partie du récit des Écritures* – est inventée en 1223 par François d’Assise. C’est l’occasion de se pencher sur les relations entre l’humanité et ses animaux domestiques ou de compagnie, et ce, d’autant plus que dans le récit de la création en six jours, Dieu crée une humanité végétarienne : les animaux sont faits pour être seulement dominés, mais pas mangés, à la différence des plantes**.

Comme il est juste que tout le monde prenne quelque repos à ce moment de l’année et parce que The Conversation est un média de réflexion particulièrement pertinent, sérieux et autorisant la republication libre sous licence Creative Commons CC-BY-ND, c’est une sélection d’articles d’universitaires ayant publié dans ce média qui vous est offerte à l’occasion de Noël.

Ces articles ont été triés selon leur angle d’attaque concernant notre vision du monde animal : historique, sanitaire et psychique, scientifique et juridique, avant d’ouvrir sur quelques débats actuels.

Bonne lecture.

La Rédaction

*Mt 2, 1-11 ; Lc 2, 6-20.

**Gn 1, 28-29

Photo : Pierre François.