Théâtre : « Van Gogh, deux frères pour une vie », adaptation (de la correspondance entre les deux frères), mise en scène et avec Ghislain Geiger, Julien Séchaud au Guichet Montparnasse, à Paris.

« Je ne crois ni à ma réussite ni à mon bonheur, je crois à cette énergie créative ».

« Van Gogh, deux frères pour une vie », une pièce de plus sur Van Gogh d’après sa correspondance avec son frère Théo, se dit-on en y allant. On a tort. Car on y parle moins de Van Gogh que de la relation – quasiment fusionnelle – qui existait entre les deux frères.

Et on y apprend énormément de choses, notamment sur le rôle de modérateur qu’avait – ou que tentait d’avoir – Théo et sur la façon dont il servait d’intermédiaire avec leurs parents.

Les deux rôles sont joués avec retenue, de sorte que la souffrance respective de chacun est crédible. Les évolutions sont bien signifiées, à la fois par le choix des textes et par le langage corporel : certains moments de jeu muet sont plus parlants que n’importe quel texte. La simplicité de la mise en scène – l’un s’immobilise tandis que l’autre déclame la correspondance de son personnage – n’est pas seulement efficace, car la façon dont elle est jouée met en valeur les deux personnages. Si le talent est de signifier le maximum d’émotions avec le minimum de moyens, alors ces deux comédiens en sont pétris. Les ressorts psychologiques de chacun sont très bien mis en valeur, sans appuyer exagérément sur l’un au détriment des autres.

Pierre FRANÇOIS

« Van Gogh, deux frères pour une vie ». Adaptation (de la correspondance entre les deux frères), mis en scène et joué par : Ghislain Geiger, Julien Séchaud. Voix : Marius Beirieu, Isabelle Delage, Benoît Pommerolle, Annie Vergne. Régie son et lumière : Gabriel Léon, Benoit Pommerolle. Remerciements à : Fabienne Delacroix, Marius Beirieu et Annie Vergne pour son regard artistique. Au guichet Montparnasse le vendredi à 19 heures jusqu’au 29 décembre.

Photo : Pierre François.