Théâtre : « Le Chef-d’œuvre inconnu », d’Honoré de Balzac à l’Essaïon puis à Avignon.

Amour exclusif.

« Le Chef-d’œuvre inconnu » est une pièce qui transporte. La comédienne est seule sur scène et pourtant nous voyons vivre et débattre deux peintres expérimentés avec le jeune Nicolas Poussin, et ce dernier avec sa fiancée.

La vraie maîtresse du jeune prodige est-elle cette innocente ou la peinture ? L’importance de la discussion sur l’art permet de se poser la question. Balzac propose une hypothèse percutante : « la mission de l’art n’est pas d’imiter la nature, mais de l’exprimer », de « saisir l’esprit, l’âme des choses et des êtres ». Notons que c’est un contemporain de Niépce et de Daguerre – il se fit d’ailleurs tirer le portait par daguerréotype – qui écrit ce texte à une époque où la différence entre peinture et photo était justement dans la perfection de l’imitation.

La comédienne pratique une sobriété efficace : elle donne toute leur valeur aux intonations et aux silences, avec comme corollaire de faire sentir intensément les sentiments, tout comme la beauté de la langue employée. Se déplaçant peu, elle incarne les regards successifs face aux toiles. Cette pièce est un traité sur la peinture et sur l’art, débarrassé de toutes ses dimensions théoriques au profit de l’humanité, de la passion dont la subjectivité peut se révéler si destructrice. Le vieux peintre comme la jeune muse en sont des exemples frappants.

Pierre FRANÇOIS

« Le Chef-d’œuvre inconnu », d’Honoré de Balzac. Adaptation et jeu : Catherine Aymerie. Mise en scène : Michel Favart. Lundi et mardi à 19 h 15, dimanche à 19 h 30 jusqu’au 27 juin au théâtre Essaïon, 6, rue Pierre au lard (à l’angle du 24 rue du Renard), 75004, Paris. Métro : Hôtel de Ville, Rambuteau, Châtelet. Puis dans le festival off d’Avignon. Site de la compagnie : http://brunet-sancho.fr/

Photo : Pierre FRANÇOIS, et d’autres sur https://www.instagram.com/p/CqTw07nIuWV/