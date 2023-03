Théâtre : « Grenouille », de et mis en scène par Charline Curtelin aux Déchargeurs, à Paris.

Lièvre soulevé.

Il y a des soirs de premières comme ça, où l’on pressent que l’on va être nécessairement injuste. On voit que tout est en germe, l’on sait que dans une semaine, ce sera bien meilleur et, pourtant, la règle est d’écrire sur ce que l’on a vu et ressenti.

Ce soir-là, le jeu inspirait, selon les moments, des sentiments contrastés : tantôt (au début) l’on avait l’impression que tout venait de la tête et peu du cœur, tantôt que la comédienne réglait un compte personnel, tantôt que le personnage nous émouvait vraiment. L’explication est simple : le spectacle devait obligatoirement être livré à la date de la première, mais la comédienne, jeune, n’avait pas encore eu le temps d’abandonner ses peurs. C’est pourquoi l’on sait que ce sera bientôt bien meilleur.

Si la pièce comporte une ou deux maladresses, notamment concernant le fait de suggérer aux yeux pour mieux montrer à l’imagination, elle touche à la fois à l’intime et à l’essentiel : comment faire un deuil quand une partie de la famille préfère coller aux conventions plutôt que de faire la vérité ? Le sujet, pourtant d’une réalité quasi quotidienne – on ne compte pas le nombre de familles dans lesquelles on prétend que le mort « aurait voulu » tel ou tel choix de cérémonie, qui arrange surtout celui qui avance cette affirmation – est très rarement traité. La mort est un tabou plus terrible que la sexualité ou l’argent. Organiser un enterrement permet de dissimuler jusqu’à la fin la vérité de la vie d’une personne.

C’est ce sujet qui est ici traité, et toute la palette des sentiments qui se bousculent alors y passe. La première a eu lieu le 2 mars, heureux soient les spectateurs qui verront cette pièce à partir du 9…

Pierre FRANÇOIS

« Grenouille », de et mis en scène par Charline Curtelin. Avec Mathilde Augustak. Musique : Robin Emptone. Décor : Marthe Lepeltier. Costumes : Apolline Morel.

Du jeudi au samedi à 19 heures jusqu’au 25 mars aux Déchargeurs, 3, rue des Déchargeurs, 75001 Paris ; tél. 01 42 36 00 50. Métro Châtelet (sortie rue de Rivoli ou place Saint Opportune), RER Châtelet-les-Halles (sortie Porte Marguerite de Navarre). https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/grenouille/

Photo : Pierre François.