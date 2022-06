Théâtre : « Ego-système, le musée de votre existence », de (texte et musique) Raphaël Callandreau au théâtre Essaïon, à Paris.

Bons copains.

« Ego-système, le musée de votre existence » est une pièce inattendue autant que montée de main de maître. Que l’on imagine : des comédiens chantent – sans discontinuer – dansent et jouent dans une harmonie totale pendant toute la durée du spectacle. Chaque geste de la chorégraphie met en valeur le propos qui se présente. Le volume des mélodies – toujours – a cappella est parfaitement proportionné à celui des répliques prononcées – ainsi les dialogues sont-ils bien compréhensibles. Les déplacements recomposent sans cesse un ensemble de figures équilibrées. Enfin, les lumières se fondent au service du tout. Sous le rapport de la forme, l’on est déjà face à une merveille ; on en tient pour preuve ce moment lors duquel les quatre comédiens jouent par paires, tant du point de vue des propos parfaitement synchronisés que des figures en miroir.

Le fond n’en est pas moins original. Un homme est invité – est-il mort, fait-il un mauvais « trip », est-ce un songe, est-on dans une réalité parallèle, ce n’est pas dit et tant mieux – à visiter le musée de sa propre vie pour enfin cesser de se trouver en échec. Évidemment, la visite se déroule dans un ordre inattendu.

On est pris par ce spectacle, on ne voit pas le temps passer et on se demande où l’auteur va chercher toutes les humeurs qui naviguent entre les personnages. Pourtant, par moments, l’on se reconnaît dans l’un ou l’autre des protagonistes…

Pierre FRANÇOIS

« Ego-système, le musée de votre existence », de (texte et musique) Raphaël Callandreau. Mise en scène : Nicolas Guilleminot. Avec : Adrien Biry-Vicente, Marie Glorieux, Vincent Gillieron, Cloé Horry ou Jeanne Jerosme. Chorégraphie : Johan Nus. Lumières : Patricia Luis-Ravelo. Costumes : Julien Sander. Du lundi au mercredi à 21 heures jusqu’au 15 juin au théâtre Essaïon, 6, rue Pierre au lard, 75004 Paris, tél. 01 42 78 46 42, essaionreservations@gmail.com, https://www.essaion-theatre.com/spectacle/884_ego-systeme-le-musee-de-votre-existence.html, métro Hôtel de Ville, Châtelet, Rambuteau. https://lavoixdupoulpe.com/, https://www.compagnielaservante.com/

Photo : Pierre François.