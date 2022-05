Théâtre : « L’Effet papillon », par Taha Mansour au Théâtre du petit Gymnase, à Paris.

Simplicité bienfaisante.

« L’Effet papillon » est un spectacle de mentalisme original. Ici, pas de culte du mystère, de complice ou de mise en scène impressionnante. Non, le comédien, qui ne croit pas au spiritisme, crée une ambiance intimiste et… livre quelques astuces utilisées par tout bon mentaliste pour deviner le choix fait par un spectateur, ou l’influencer.

Mais pourquoi un tel titre ? Un rappel historique montre comment des données insignifiantes affectent des réalités sans rapport apparent, tant du point de vue de la distance que du domaine considéré. D’où la théorisation scientifique de cette expression, en 1961. D’où aussi le rapport avec le mentalisme.

Car, si Taha Mansour ne dit pas tout, il montre comment le langage subtil, non verbal, lui permet de deviner ou d’aiguiller les réactions des personnes qu’il fait venir sur scène. Bien évidemment, il ne donne l’explication – dans un style pédagogique et faisant souvent appel au raisonnement par analogie – qu’une fois le tour exécuté, quand le spectateur se demande : « Mais comment fait-il donc ? ». Ce procédé permet d’entretenir le suspense et de d’empêcher de voir le temps passer. La mise en scène est efficace, les musiques et lumières étant entièrement au service de l’ambiance à créer.

Cela donne un spectacle bon enfant qui construit une complicité avec les spectateurs. Elle s’épanouit encore plus dans la rue, lorsqu’il les retrouve et n’hésite pas à donner des titres de livres et manuels aux passionnés qui sont venus le voir. De ce fait, ce ne sont pas seulement ces derniers, mais aussi tous les esprits curieux, qui sont conquis par la simplicité du personnage.

Pierre FRANÇOIS

« L’Effet papillon », par Taha Mansour. Le samedi (relâche les 9 avril, 28 mai et 11 juin) à 17 h 30 au Théâtre du petit Gymnase, 38, boulevard de Bonne Nouvelle, 75010 Paris, tél. 01 42 46 79 79, https://theatredugymnase.paris/leffet-papillon/, métro Bonne Nouvelle.