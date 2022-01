Théâtre : « Cœur ouvert », de Claude Cohen à l’Essaïon, à Paris.

À cœur ouvert.

La fiction, c’est ce que l’on voit : un dialogue entre un père et son fils, car le père du professeur Barnard était mort quand son fils réalisa la première greffe du cœur. La réalité n’est qu’évoquée, mais renforce la vérité de ce qui est montré : Le père de famille était réellement pasteur, la famille était effectivement très pauvre, un frère est bel et bien mort d’une malformation cardiaque dans son enfance et un autre était en effet également cardiologue dans le même hôpital que lui (il a même été à l’origine de l’équivalent de notre sécurité sociale en Afrique du Sud).

Derrière une relecture de l’histoire familiale, le débat entre science et foi s’invite, concrètement et sans masquer aucune ambiguïté. Quand la démarche est-elle prométhéenne, quand répond-elle au devoir de toujours chercher à mieux soigner ? L’auteur, qui est médecin anesthésiste réanimateur, a l’habileté de mettre les enjeux – théoriques et personnels – dans la bouche des protagonistes, mais de ne pas y répondre. Ces forts caractères sont certes liés par le sang, donc en concurrence, mais aussi chercheurs de vérité, donc animés du même désir de cohérence. On a de ce fait une pièce profondément humaine, et d’autant plus que chacun des personnages est complètement crédible dès la première seconde. Le rythme est tenu sans discontinuer. Le décor et les bruitages sont aussi réalistes que les propos, sans fioriture inutile. On espère désormais qu’il y aura des prolongations tant le spectacle a de succès…

Pierre FRANÇOIS

« Cœur ouvert », de Claude Cohen, adapté et mis en scène par Yvon Martin. Avec Bruno Paviot et Marc Brunet. Du lundi au samedi à 21 h 15 jusqu’au 15 janvier puis les lundis et mardis à 21 h 15 les 17, 18, 24 et 25 janvier 2022 au théâtre Essaïon, 6, rue Pierre au lard (à l’angle du 24 rue du Renard), 75004 Paris, métro Hôtel de Ville, Rambuteau, Châtelet, tél. : 01 42 78 46 42, essaionreservations@gmail.com, https://www.essaion-theatre.com/spectacle/913_coeur-ouvert.html

Photo : Xavier Cantat.