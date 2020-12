Socio-politique : william Shakespeare est vacciné.

L’agence Reuters nous a appris ce dimanche qu’à l’hôpital universitaire de Coventry, à 30 km de Stratford-Upon-Avon, William Shakespeare avait été parmi les premiers à recevoir le vaccin contre le covid.

Certains internautes ont posé la question de savoir si, Madame Margaret Keenan ayant été la toute première à recevoir le vaccin, donc 1A, Monsieur Shakespeare était le patient « 2B or not 2B » ?

D’autres, sur les réseaux sociaux, ont évoqué The Taming of the Flu et The Two Gentlemen of Corona.

Pierre FRANÇOIS