Socio-politique : Fin de partie.

Notre monde va de plus en plus mal, on se le dit tous les jours. La preuve ? Le pauvre Donald Trump en est à vendre son hélicoptère personnel, un Sikorsky S-76 VIP avec lequel il était apparu dans l’émission de télé-réalité « The Apprentice » et avait sillonné les États-Unis lors de sa campagne électorale de 2016. Les sept millions de dollars qu’il en demande suffiront-ils à effacer des souvenirs qui désormais nourrissent son amertume ?

Un autre qui risque de se souvenir longtemps de son absence de souvenir au bon moment, c’est ce juge bénévole d’un tribunal allemand qui s’est endormi « pendant une période considérable » en lisant le texte d’accusation, selon le Tribunal suprême allemand, et en a repris la lecture en omettant un passage. Il faut avouer que l’affaire n’était pas particulièrement excitante : il s’agissait d’un employé du fisc qui avait reçu 33 pots-de-vin et organisé 112 évasions fiscales. Résultat : 12 audiences représentant 159 autres chefs d’accusation ayant abouti à un acquittement devront être recommencées, a ordonné la Cour suprême allemande ce 25 novembre.

Rien ne va plus, ma bonne dame, c’est comme je vous le dis…

Pierre FRANÇOIS