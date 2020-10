Socio-politique : Le paganisme et le Covid de Trump .

Les Américains nous étonneront toujours. Voilà que le magazine « Vice » publie un article (en anglais) s’inquiétant de savoir qui a jeté un sort sur D. Trump pour qu’il attrape le Covid-19. En effet, il a révélé sa positivité le 1er octobre, un jour de pleine lune particulièrement prisée par les sorcières.

Ceci étant, Mme Grossman* explique qu’il est « plus probable que Trump ait obtenu COVID-19 par ses propres pratiques laxistes avec des masques et une distanciation sociale que par la sorcellerie », même si elle ajoute que « ce qui s’est passé correspond davantage à l’objectif d’un sort de liaison [qu’à un sort destiné à faire du mal à autrui], qui est conçu pour protéger les personnes vulnérables en liant une autre personne pour qu’elle ne fasse pas de mal. ».

Incidemment, elle révèle aussi « qu’elle avait observé une augmentation du nombre de personnes, en particulier de femmes, recherchant la sorcellerie et la spiritualité en réaction à la présidence de M. Trump » dans la mesure où son administration a été perçue comme particulièrement néfaste pour ces dernières.

Pierre FRANÇOIS

*Pamela Grossman, animatrice du podcast The Witch Wave et auteur de _Waking the Witch : Reflections on Women, Magic and Powe_r