Théâtre : «[X Saisons] Pio Ospedale Della Pietà».

Chez les critiques dramatiques, une collègue versifie pendant les spectacles : Béatrice Chaland. Elle a la bonté de nous fournir régulièrement les poèmes publiés sur son site : https://bclerideaurouge.wordpress.com. Paraissent ici les spectacles qu’elle a notés au moins 3 / 5, surtout pendant les festivals d’Avignon, histoire de nous faire oublier que nous en sommes privés cet été.

Germination et mûrissement des épis

Qui s’élancent dans une belle symphonie.

Elle apprivoise les longues tiges rigides

Les manipulant avec un plaisir avide

De satisfaire sa grande dextérité

Avec les mains comme avec les pieds bien plantés.

Un spectacle où poussent les idées en beauté.

Au jardin des plaisirs, le blé en herbe monte

Et se pavane dans l’harmonie qui, sans honte,

S’accroît quand le tonnerre et les massues s’affrontent.

Cette brillante jongleuse et antipodiste

A un talent fou pour brouiller toutes les pistes.

Il y a plus d’un tour

Dans les seaux qui l’entourent.

Puissance poétique

Tout autant qu’athlétique.

Grand art et pur bonheur

Qui nous touche en plein cœur.

Et c’est sur Vivaldi

Que l’émotion grandit.

Découverte qui dure

De cette valeur sûre

Qui balance ses quilles

Quand les notes vacillent …

En musique classique,

Répertoire authentique.

La tête sous les étoiles et les pieds dans l’eau

Elle vit sa royale histoire d’amour en seaux.

Superbe féerie en gravité suave

Et qui s’érige bien haut sans aucune entrave.

Cette magicienne de la légèreté

S’envole dans les plumes de la liberté.

Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge

https://bclerideaurouge.wordpress.com

Cirque expressif, jonglage mouvementé. Conception, Scénographie, Interprétation Audrey Decaillon. Mise en jeu Stéphane Fortin. Collaboration artistique Denis Paumier. Par la «Compagnie See». L’Occitanie fait son treizième cirque à l’île Piot. (Avignon, 08-07-2019, 14h20).