Théâtre : «L’Homme Canon».

Chez les critiques dramatiques, une collègue versifie pendant les spectacles : Béatrice Chaland. Elle a la bonté de nous fournir régulièrement les poèmes publiés sur son site : https://bclerideaurouge.wordpress.com. Paraissent ici les spectacles qu’elle a notés au moins 3 / 5, surtout pendant les festivals d’Avignon, histoire de nous faire oublier que nous en sommes privés cet été.

En équilibre au-dessus de ce qui s’écroule

Sous ses pieds de sculpteur,

Il prend de la hauteur

Contemplant tout ce qui, alentour, se déroule.

Artisan investi dans tous corps de métiers,

As du carrelage et de la maçonnerie,

Il équilibre ses performances au mépris

De la pesanteur, qu’en roi, il met à ses pieds.

Les bois et autres matériaux lui obéissent,

S’animent et deviennent ses ingénieux complices.

Voix et guitare l’accompagnent en son supplice

Devenu pour nous un grand moment de délice.

Cirque, chant et parabole.Comédien acrobate Rémi Luchez. Musicienne chanteuse Lola Calvet. Par l’«Association Des Clous». L’Occitanie fait son treizième cirque à l’île Piot. (Avignon, 08-07-2019, 10h00).