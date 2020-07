Spiritualité : prière de tradition œcuménique.

Chaque samedi, une prière issue d’une tradition différente.

Jeudi 30 janvier 2020

Agneau de Dieu,

vous nous avez montré votre pouvoir en l’utilisant à bon escient,

révéler votre force en donnant du pouvoir aux autres.

Que ceux qui détiennent le pouvoir

l’utiliser non pas pour s’assurer plus de pouvoir,

mais pour renforcer les timides,

soutenir les faibles et aider ceux qui souffrent.

Et puissions-nous, nous qui nous sentons parfois impuissants,

honorer ceux qui, dans les communautés, servent les autres de manière désintéressée,

afin que la séduction de se servir soi-même

ne détiendra pas autant de pouvoir.

Corrymeela community (pour la réconciliation en Irlande)

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)