Spiritualité : prière de tradition juive.

Chaque samedi, une prière issue d’une tradition différente.

« Éternel, Créateur des Cieux et de la Terre, Source de Vie pour tous les peuples, nous nous tournons humblement vers Toi pour que Tu accordes une totale et prompte guérison, guérison des corps et guérison des âmes, à tous tes enfants sur toute la surface de la terre. Donne à chacune et chacun la force, le courage et l’esprit de solidarité. Inspire les chercheurs, les médecins et les soignants dans leur tâche salutaire, soutiens celles et ceux qui sont exposés à la maladie et aux tensions du confinement… Aide-nous à reconstruire un monde nouveau dans la joie, la paix, la justice et l’amour du prochain, en harmonie avec la nature. Amen »

Judaïsme en Mouvement