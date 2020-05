Spiritualité : prière de tradition juive.

Chaque samedi, une prière issue d’une tradition différente.

Refoua chelema (Prières pour les malades)

Au chef des chantres. Psaume de David

Que l’Éternel t’exauce au jour de détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège !

Qu’Il t’envoie son secours du Sanctuaire, que de Sion Il soit ton appui !

Qu’Il se souvienne de toutes tes offrandes et fasse bon accueil à tes holocaustes !

Puisse-t-Il t’accorder ce que ton cœur désire et accomplir tous tes desseins.

Nous allons célébrer ta victoire arborer comme un drapeau le nom de notre Dieu. Que l’Éternel comble tous tes vœux !

À cette heure je sais que l’Éternel soutient son oint, qu’Il lui répond des cieux, (siège) de Sa sainteté, par l’aide puissante de Sa droite.

Que les uns se fient aux chars, les autres aux chevaux, nous nous réclamons, nous, du nom de l’Éternel, notre Dieu.

Ceux-là plient et tombent, et nous demeurons debout, pleins de force.

Éternel, viens à notre secours ! Que le Roi nous exauce le jour où nous l’invoquons !