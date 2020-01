Vatican : convergences avec l’ONU.

On est un peu en retard pour en rendre compte, mais le Secrétaire général de l’ONU António Gutteres a été reçu en audience par le pape le 20 décembre dernier.

« Vous êtes un messager de l’espoir et de l’humanité » lui a-t-il dit, ajoutant « votre voix morale claironne », et de citer les thèmes des réfugiés et des migrant.

Il a souligné combien les messages pontificaux rejoignent les valeurs de la Charte des Nations unies, fondées sur la dignité et la valeur de la personne humaine. Il lui a aussi dit sa reconnaissance pour le travail du Vatican au sein des Nations unies (le pape a participé à l’assemblée générale de 2015, quand les États membres se sont mis d’accord sur 17 objectifs de développement durable à réaliser d’ici 2030, et s’y est exprimé contre l’exclusion et pour la protection de l’environnement).

Allant plus loin, il a abordé le sujet religieux.

Il a regretté que les différents croyants ne puissent se rendre en sécurité dans leurs lieux de culte, appelé à la promotion de la compréhension mutuelle et à la lutte contre la haine croissante.

Il a enfin salué la déclaration historique faite en commun avec le Grand Imam d’Al Azhar sur la paix et pour le vivre ensemble. « Cette déclaration est extrêmement importante », a dit le Secrétaire général, soulignant que l’ONU a également lancé un plan d’action pour la sauvegarde des sites religieux et une stratégie de lutte contre les discours de haine.

Pierre François