Actu : vers une nouvelle épidémie de coronavirus en Chine ?

Selon l’OMS, cinquante des cas de pneumonie ayant lieu à Wuhan pourraient être dus à un nouveau coronavirus de la famille du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) ou du syndrome respiratoire du Moyen Orient (MERS).

L’OMS dit avoir besoin de données complémentaires pour confirmer le type d’agent pathogène.

Les autorités chinoises, qui avaient dissimulé pendant des semaines une épidémie de SRAS en 2003 semblent réagir plus promptement.

Ces nouveaux cas ayant lieu juste avant le nouvel an chinois alors qu’elles prévoient 440 millions de voyages par train et 79 millions par avion, l’ingénieur en chef du ministère des transports a déclaré qu’une désinfection appropriée des principales plaques tournantes des transports publics serait effectuée.

Selon les autorités chinoises, le virus à l’origine des cas de Wuhan peut se révéler grave pour certaines personnes, mais semble ne pas se transmettre facilement.

Pierre François