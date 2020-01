Spiritualité : Prière du priant.

Seigneur, je me suis inscrit à cette chaîne en me disant que cela pouvait rendre service de prier pour les intentions qui y sont déposées.

Mais qui suis-je pour avoir une telle vanité, moi qui suis incapable de déposer une intention, de dire publiquement mes failles ? Ces gens qui osent faire confiance à des inconnus pour « porter » leurs intentions ont une foi que je suis loin d’avoir. Qui suis-je encore pour venir te dire ce que tu as à faire alors que tu connais infiniment mieux que moi les situations que je te présente ? Que je sais que tu agis déjà pour le bien de ces personnes ?

Et qu’en fait je ne suis que ton serviteur . Serviteur parce que, finalement, tout ce que tu demandes est de te suivre sur un chemin auquel je ne comprends presque rien. Inutile, car il y a longtemps que tu as exaucé la plupart des intentions que je te présente (et heureusement étant donné mes distractions).

Alors, Seigneur, j’ai comme un soupçon : et si ces demandes de prière qui, in fine, viennent déjà de toi n’étaient qu’un prétexte pour me faire venir sous ton ombre et m’abreuver de ta grâce ? Tu es quand même un sacré numéro et cela me rend encore plus admiratif de Toi.

Bernard l’Ermite