Socio-politique : « France Télévision, Soutien à notre collègue journaliste menacé de mort par l’extrême droite », communiqué intersyndical CGT, SNJ et SUD France Télévisions.

« Je vais le buter ! » : ce sont les termes employés par une accompagnatrice d’un candidat du parti d’extrême droite « Reconquête », à l’intention du journaliste qui animait un débat sur les législatives, le mercredi 26 juin. Elle a proféré cette menace de mort devant témoins, alors qu’elle assistait à la retransmission de l’émission, dans une salle de la station de France 3 Besançon.

Choqué mais déterminé, et soutenu par la rédaction en chef, notre confrère a porté plainte pour menace de mort, en raison de sa qualité de journaliste, comme le mentionne le procès-verbal de la plainte, enregistrée par le commissariat de police de Besançon.

Nos organisations syndicales, CGT, SNJ et SUD, apportent tout leur soutien à notre confrère et se tiennent à ses côtés pour l’accompagner en justice.

Nous demandons à la direction de France Télévisions de porter également plainte, et de tout mettre en œuvre afin que notre confrère soit protégé. Cette menace de mort est extrêmement grave et porte atteinte à la liberté d’informer.

Besançon le 28 Juin 2024

Pour accéder au pdf : http://snj.fr/sites/default/files/field/document/2024-06-28%20F3%20Franche-Comt%C3%A9%20CGT%20SNJ%20Sud_Menace%20de%20mort.pdf