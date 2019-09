Musique : Georges Chelon a sorti un nouvel album chez Epm Musique et sera en concert à l’Olympia le 15 septembre.

Inclassable.

Après plus de quarante ans de carrière, les chansons de Georges Chelon se font plus rares. Ce travail de lente écriture présente, depuis le 23 août dernier, quatorze nouveaux titres inédits et une nouvelle interprétation de « Père prodigue » (son premier grand succès écrit en 1965) chez Epm Musique. Il traite avec nostalgie du monde moderne, de la perte de l'espoir, du temps qui passe et de ce qui compte vraiment.

Gentiment provocateur, son regard est tantôt moqueur, tantôt empli de tendresse. Quand il nous convie à adopter Dieu, il critique les intégrismes de tout poil et la bêtise humaine : plutôt qu'un psychanalyse, entrez dans une église, c'est moins coûteux…

Les mélodies simples et douces soulignent une mélancolie et une tristesse profonde.

Georges Chelon est un artiste accompli : auteur, compositeur, interprète et guitariste. Il a notamment mis en musique et interprété l'intégralité des « Fleurs du mal » de Charles Baudelaire (ensemble de sept disques sortis entre 2004 et 2008).

Dans les années 1970, il a également traduit et adapté les textes de Léonard Cohen (So long Marianne). Son œuvre est diverse et inclassable. Chansons polissonnes ou arrangements musicaux un tantinet vieillots, ses textes sont empreints de poésie, d'humour et d'un réalisme désabusé. Très tôt, dans les années 1970, il a conscience de l'urgence écologique. Il expose tristement l'impossibilité d'expliquer à nos enfants l'idiotie des hommes et de leurs folies destructrices, de la disparition des abeilles dans « Et vous ça vous fait rire ». Il ne cherche pas d'excuse car selon lui il n'y en a pas.

Accompagné de ses fidèles musiciens, Pilou (alias Pierre-Louis Cas) à la clarinette et Lucien Di Napoli au piano, il traite de la vie actuelle, remplie de technologies modernes qui nous dépassent, de l'absurdité et de la vacuité des activités humaines.

Pourtant, il y a autant de beautés et d'émotions que de tristesses et de nostalgies dans ce nouveau disque. Il donne envie d'aimer malgré le fait que la vie n'est qu'un vide ; tonneau des Danaïdes, sans fond, qu'on a rempli sans fin…

Après l'attentat contre les journalistes de Charlie Hebdo en 2015, il écrit la chanson « La Belle Endormie » pour rendre hommage aux victimes (chanson ensuite interprétée par Isabelle Aubret).

Georges Chelon est un artiste à découvrir ou re-découvrir, par exemple lors de son concert à l'Olympia le 15 septembre…

À noter qu'il a été nommé chevalier des Arts et des Lettres en 1985 puis chevalier de l'Ordre du Mérite en 2011.

Georges Chelon, nouvel album sorti le 23 août 2019 chez Epm Musique (tél. 02 54 22 31 44, epm.detarle@orange.fr) et en concert le 15 septembre prochain à l'Olympia.



La belle endormie.

Ils sont assis, aux pieds d'Allah

Aux pieds de Dieu, de Yahvé, de Bouddha

Ceux qui voulaient les faire taire à jamais

Leur ont offert un coin d'éternité

Ils sont assis aux pieds des dieux

Ces dieux dont ils se sont moqués un peu

Je crois qu'ils en ont ri aussi

On rit de tout au paradis

Je veux rire sur terre comme au ciel

De tout, de rien et dire « Je pense »

Même si ça n'a pas d'importance

Même si cela ne sert à rien

Je veux sur la terre comme au ciel

Croire qu'une main même païenne

Peut briser les fers et les chaînes

Avec pour seule arme un dessin

On doit pouvoir, quoi qu'il advienne

On doit pouvoir dire que l'on s'aime

Ils sont assis, aux pieds d'Allah

Aux pieds de Dieu, de Yahvé, de Bouddha

Ceux qui voulaient la faire taire à tout prix

Ont réveillé notre belle endormie

Je veux sur la terre comme au ciel

Me moquer des grands de ce monde

Jurer que la terre n'est pas ronde

Quoi qu'en disent les manuels

Je veux courir, boire et chanter

Aimer qui et quoi bon me semble

Je veux que les gens se rassemblent

Afin de ne pas oublier

Je veux pouvoir quoi qu'il advienne

Je veux pouvoir dire que je t'aime

Ils sont assis, aux pieds d'Allah

Aux pieds de Dieu, de Yahvé, de Bouddha

Depuis ce triste mercredi

Là-haut, tout le monde est Charlie





