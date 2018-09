Théâtre : « Road trip », de Serge da Silva au Funambule

Hilarant.

« Road trip » est un divertissement hilarant qui montre tout ce qu’on peut faire avec presque aucun matériel et beaucoup de talent. En effet, le décor se réduit à des bois peints qui sont changés quasiment à vue. Il est néanmoins parfaitement complémentaire d’un jeu et d’un texte tout aussi sobres et efficaces. Le thème ? Un comédien parfaitement imbu de sa personne et exploiteur de la bonté d’autrui a (enfin?) déniché un petit rôle dans une grosse production cinématographique. Le tournage est à Lyon, il est à Paris sans le sou et chacun des moyens de locomotion successifs qu’il utilise est une aventure à lui seul. Les tableaux s’enchaînent, qui sont autant de situations cocasses. Les portraits de ses protagonistes (amoureuses, supporter de football, routier, contrôleur SNCF…) sont ceux d’autant de personnalités extrêmes auxquelles on croit complètement. Car ces caractères, s’ils sont grossi, ne sont jamais caricaturaux ou méchants. Au contraire, on éprouve une tendresse pour toutes ces personnes qui nous en rappellent d’autres. Le rythme ne faiblit jamais et, cerise sur le gâteau, la psychologie du héros évolue favorablement. Le public ne s’y est pas trompé : la salle était pleine dès la septième représentation.

Pierre FRANÇOIS

« Road trip », de Serge da Silva. Avec Serge Da Silva, Bertrand Goncalves, Lætitia Vercken. A 19 h 30 ou 21 heures selon les jours, dimanche à 17 h 30, au Funambule, 53, rue des saules, 75018 Paris, métro Lamarck-Caulaincourt, tél. 01 42 23 88 83.

Photo : Pierre Francois.