Religion : accord historique provisoire entre Pékin et Rome sur la nomination des évêques.

Depuis 1957, on avait pris l’habitude de parler, concernant la Chine continentale, d’une Église clandestine unie à Rome et d’une Église officielle liée au parti communiste chinois, ce qui aboutissait concrètement à des nominations d’évêques concurrentes. Depuis quelques années, on savait que des contacts avaient lieu entre les fidèles des deux obédiences. En janvier dernier, le cardinal Parolin appelait à « plus d’humilité et d’esprit de foi » tout en précisant qu’en Chine « il n’existe pas deux Églises, mais deux communautés de fidèles appelés à accomplir un chemin graduel de réconciliation vers l’unité ».

Ce samedi 22 septembre 2018, une réunion entre Mgr Antoine Camilleri, sous-secrétaire pour les Rapports du Saint-Siège avec les États, et S.E. Wang Chao, vice-ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, a abouti à la signature d’un « Accord provisoire sur la nomination des évêques ». « Fruit d’un rapprochement graduel et réciproque », il précise que les évêques devraient désormais être désignés par la communauté catholique chinoise, puis validés par l’Église reconnue par Pékin. Une liste serait ensuite transmise au Pape pour qu’il accepte ou non la nomination de ces évêques. Concrètement, il aboutit à la réintégration de huit évêques chinois ordonnés sans mandat pontifical. Si l’Osservatore romano parle de « date historique », la salle de presse du Saint-Siège insiste sur le caractère pastoral et non politique de l’accord ainsi que sur le fait qu’étant « provisoire » il ne doit pas être vu comme l’aboutissement, mais comme le début d’un processus (il prévoit en effet des évaluations périodiques quant à son application).

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2018-09/saint-siege-chine-accord-nomination-eveques.html

Pierre FRANÇOIS