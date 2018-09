Théâtre : « Bzzz ! Le miel de Lili », spectacle pour (très) jeune public à l’Essaïon, à Paris.

Science naturelle.

« Bzzz ! Le miel de Lili » est une « fable écologique » qui s’adresse vraiment à tous puisqu’à partir d’un an. Cette pièce, malgré le style épuré et illustratif propre aux spectacles pour enfants, capte l’attention de tous, même des accompagnateurs. Derrière une apparente naïveté, il y a un texte – qui cite brièvement la Bible ou Le petit prince – rythmé comme une musique, chanté parfois et dont les refrains s’apprennent en un tournemain. C’est au point que des enfants – qui voient le spectacle pour la première fois – reprennent en chœur les airs de la comédienne. Les transitions entre les différents tableaux se font toutes seules. Le fond du texte – principalement sur le danger que représentent les pesticides systémiques pour les abeilles – est assez détaillé pour que les adultes y trouvent leur compte et suffisamment simple pour ne pas perdre les enfants. On sait que les spectacles pour jeune public se divisent en seulement deux catégories, les vraiment bons et les vraiment mauvais ; celui-là fait partie de la première, pour le bonheur de tous.

Pierre FRANÇOIS

« Bzzz ! Le miel de Lili », une fable écologique de la compagnie Matikalo pour enfants de un à huit ans. Samedi et dimanche à 11 heures du 1er septembre au 18 novembre (et du lundi au vendredi à 10 h 30 pendant les vacances de la Toussaint, relâche le 29 octobre) à l’Essaïon, 6, rue Pierre-au-lard, 75004 Paris, tél. 01 42 78 46 42, métro Hôtel-de-ville, Rambuteau, www.essaion.com

Photo : Pierre Francois.