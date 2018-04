Théâtre (poésie) : vu à Avignon, parfois déjà revu et longue vie à : « Les Frères Colle », de et par Stéphane, Cyril et Clément Colle.

, par Béatrice Chaland.

Musique de cape et d’épée, tambours qui pètent

Les formes traditionnelles de la répète.

S’y ajoute la jonglerie qui se reflète

Dans le miroir lumineux au-dessus des têtes.

Boîtes, balles et massues partent à la conquête

De leur batterie instrumentale et complètent

Leurs multiples possibilités d’être au faîte

De leur art qui nous met les oreilles à la fête.

Guitare, cornemuse et parapluie en quête

De sensations. Au « Petit Louvre » on s’y apprête !

Flûte ! Déjà terminé ? C’était vraiment chouette !

Condamnés à l’imagination à perpète,

Tant ils possèdent de talent et de casquettes …

Toute la famille Colle,

A tous les postes, s’y colle ;

Prodigieusement, décolle.

Et nous, qu’est-ce qu’on rigole !

Béatrice Chaland / b.c.lerideaurouge

http://bclerideaurouge.wordpress.com

« Les Frères Colle ». Jonglage percutant. De et par Stéphane, Cyril et Clément Colle. Mise en scène Eric Bouvron. (Avignon, 26-07-2017, 16h15)